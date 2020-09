Hockey : HTC gewinnt auch die zweite Partie der Rückrunde

Neuss Gäste lassen mit einem disziplinierten Auftritt in 60 Minuten kaum eine Torchance des Klipper THC zu.

Die Schwarz-Weißen dagegen gewannen nach dem 2:1-Erfolg zum Rückrundenauftakt über Hannover auch das zweite Duell mit einem direkten Konkurrenten. Wie seit Jahren bei Einsätzen an der Elbe hatten die im Laufe des Samstags mit drei Kleinbussen und Privat-Pkw angereisten Gäste die Nacht vor dem Match im Hotel Wilhelm Busch in Norderstedt verbracht. Die Routine aus gemeinsamem Abendessen, Teambesprechung mit Videoanalyse und Frühstück am Morgen vor der Partie wirkte sich einmal mehr positiv auf die Leistung der Mannschaft aus. „Wir haben die schon wirklich gut wegverteidigt“, fand Trainer Matthias Gräber, „Klipper hatte gar keine Idee gegen unsere Raumdeckung.“

Und dann war es einer der ganz Jungen in seinem Team, der dem sperrigen Kontrahenten relativ spät den ersten Schlag versetzte: In der 36. Minute brachte der 16-jährige Finn Langheinrich die Gäste mit seinem ersten Tor im Bundesliga-Unterhaus in Führung. Auch die zweite Premiere ging auf das Konto der Schwarz-Weißen: Der nach Verletzung erst am Sonntag in den aktiven Kader zurückgekehrte Matthis Schäfer erhöhte mit Ende des dritten Viertels auf 2:0 (42.) – ebenfalls seine erste Bude in dieser Saison. Im Gegensatz zum Hinspiel (4:4), das die Neusser nach 2:0- und 3:1-Vorsprung fast verloren hätten, blieben sie diesmal auch in der Defensive stabil. Drei Minuten vor Schluss machte Cedric Heimbach mit dem 3:0 alles klar.