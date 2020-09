Handball : Aufsteiger Fortuna feiert ersten Sieg

Düsseldorf Über die ersten Zähler nach der Rückkehr in die Landesliga konnte sich die Männer-Mannschaft der Fortuna freuen. Gegen den TV Ratingen II holte das Team von Trainer Tobias Plümel nicht nur einen Sieg, sondern lag nach 60 Minuten sogar deutlich mit 30:18 vorne. Fortuna zeigte von Beginn an eine starke Leistung.

(mjo) 23:23-Unentschieden lautete das Endergebnis in der Handball-Oberligapartie zwischen dem TV Angermund und LTV Wuppertal. Angermunds Trainer Ralf Knigge wusste nicht so recht, ob er sich über den Punktgewinn gegen den Vorjahreszweiten aus Wuppertal freuen sollte oder dem verpassten ersten Saisonsieg nachtrauern sollte. „Wir hatten bei 23:23 in den letzten 20 Sekunden Ballbesitz und zwei Riesenmöglichkeiten den Siegtreffer zu erzielen. Doch einmal scheiterten wir am Pfosten und einmal können wir einen Abpraller nicht verwerten“, sagte er. „Allerdings lagen wir andererseits lagen wir Mitte der zweiten Halbzeit noch mit drei Toren zurück. Da hätten wir uns nicht wundern müssen, wenn wir verloren hätten.“ Eindeutig zufrieden war er mit der Leistungssteigerung seiner Mannschaft gegenüber den Auftaktspielen zur Saison. „Zwei Punkte aus drei Spielen gegen starke Gegner sind besser als nichts“, sagte er.