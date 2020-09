Hockey : Begeisterung fürs Hockey wecken

Düsseldorf Der DSC 99 sucht nach Wegen, Nachwuchs für den Hockeysport zu gewinnen. Er setzt dabei auf abwechslungsreiches Training. Und auf den Hockey-Schnuppertag am 26. September. Dort soll es nun ganz speziell nur um die ganz Kleinen gehen.

Gabi Schöwe macht die Arbeit mit den Kindern großen Spaß. Seit mehr als 30 Jahren ist sie mittlerweile als Trainerin tätig. Davor hat sie selbst erfolgreich Hockey gespielt. Schöwe kommt auf stolze 108 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft und zwei Teilnahmen bei den Olympischen Spielen. Bei den Spielen 1984 in Los Angeles gewann sie mit Deutschland sogar die Silbermedaille. Ihre Erfahrung probiert die zweimalige Mutter jetzt an die Kinder weiterzugeben. „Ich habe selber beim Ulenhorster HC in Hamburg eine unglaublich schöne Jugendzeit genießen dürfen. Jetzt freue ich mich, mein Wissen an die Kinder weiterzugeben“, sagt Schöwe und hofft, zukünftig noch mehr Kinder bei den DSC-Zebras begrüßen zu dürfen.