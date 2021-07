Fußball : Teutonia Kleinenbroich setzt gleich am ersten Spieltag aus

Am 5. September steht das Lokalderby zwischen der Holzheimer SG und dem SC Kapellen auf dem Programm. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Rhein-Kreis Erstes Kreisduell steigt am 5. September: Am dritten Spieltag der Fußball-Landesliga ist die Holzheimer SG Gastgeber des SC Kapellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sit) Jetzt sind auch die Spielpläne für die drei Landesliga-Gruppen im Fußballverband Niederrhein (FVN) raus. Für die Ausarbeitung waren die Staffelleiter Thomas Klingen (Gruppe 1), Holger Tripp (2) und Reinhold Dohmen (3) aus der Kommission Spielbetrieb zuständig. Die Spielzeit 2021/2022 beginnt am vorletzten August-Wochenende (21./22.). In der Gruppe 1 mit 15 Mannschaften, darunter auch der SC Kapellen, die Holzheimer SG und Teutonia Kleinenbroich, endet die Saison am Sonntag, den 19. Juni 2022. In den Gruppen 2 und 3 mit jeweils 14 Mannschaften ist bereits am 22. Mai 2022 Schluss.

In der Gruppe 1 setzt an jedem Spieltag eine Mannschaft aus. Zum Start am 22. August erwischt es sofort Teutonia Kleinenbroich. Die Schützlinge von Trainer Norbert Müller müssen sich bis zum 29. August gedulden. Dann kommt der MSV Düsseldorf auf die schmucke Anlage Am Hallenbad. Anstoß ist um 15 Uhr. Holzheim steigt am 22. August mit einem Heimspiel gegen den FSV Vohwinkel in die Punktspielrunde ein, Kapellen tritt beim 1. FC Wülfrath an. Beide Partien beginnen um 15 Uhr. Zur Saisonpremiere im Jupp-Breuer-Stadion empfängt der SCK am 29. August den 1. FC Viersen (Anstoß 15.30 Uhr), die HSG ist zu Gast beim ASV Süchteln (15 Uhr).