Fußball : MSV rettet sich am letzten Spieltag

Durch den 5:3-Sieg beim VfB Solingen sichert der Fusionsklub den Klassenerhalt in der Landesliga.

Der MSV hat den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga geschafft. Mit dem 5:3-Erfolg beim VfB Solingen sprang das Team von Trainer Harald Becker am letzten Spieltag vom ersten Abstiegsplatz sogar noch auf den zehnten Rang in der Abschlusstabelle. „Das ist unglaublich“, freute sich der Coach nach dem letztlich zu keiner Zeit gefährdeten Erfolg in der Klingenstadt, auch wenn der Fusionsklub am Ende bei über 30 Grad sogar noch eine zehnminütige Nachspielzeit überstehen musste. „Das ist ein versöhnlicher Abschluss und ich bin megastolz auf die Jungs, die alles gegeben haben, gerade aktuell in der Fastenzeit“, lobte Becker.