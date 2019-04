Fußball-Landesliga : MSV träumt auch gegen Velbert vom Coup

Raths Fußball-Trainer Andreas Kusel hat die Zügel vor dem Auswärtsspiel seiner Mannschaft am Sonntag beim VfB Solingen (15.30 Uhr, Am Bavert) angezogen.

(dm) Der Rather SV hat die 40-Punkte-Marke in der Fußball-Landesliga immer noch nicht geknackt. Damit ist der Klassenerhalt noch nicht endgültig eingetütet, und entsprechend hat Trainer Andreas Kusel die Zügel vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim VfB Solingen (15.30 Uhr, Am Bavert) angezogen: „Wir haben die Mannschaft in die Pflicht genommen“, berichtet Kusel, „da muss jetzt endlich mal ein anderes Gesicht gezeigt werden nach zehn Gegentoren in den letzten beiden Spielen.“