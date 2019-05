Fußball-Landesliga : Formstarker MSV am Freitag in Odenkirchen gefordert

Formstarker MSV am Freitag in Odenkirchen gefordert

Fußball-Landesligist MSV Düsseldorf tritt bereits am Freitagabend (20.15 Uhr) bei der SpVg Odenkirchen an.

(dm) Mit dem Schwung des 4:1-Derbysieges gegen den Rather SV will Fußball-Landesligist MSV bereits am Freitagabend (20.15 Uhr) bei der SpVg Odenkirchen weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Bei einem Auswärtserfolg könnte der Fusionsklub bis auf zwei Zähler an die Mönchengladbacher heranrücken und sich damit Luft im Tabellenkeller verschaffen. Aktuell stehen die Düsseldorfer auf dem 16. Platz, da sie aber den Spieltag eröffnen, bietet sich gleichwohl die Gelegenheit, die Konkurrenz mit einem guten Ergebnis schon unter Druck zu setzen, im Laufe des Wochenendes nachziehen zu müssen.

Mit der ungewöhnlichen Anstoßzeit am Freitagabend hat der MSV einer Bitte des Gastgebers entsprochen. Da ein SpVg-Spieler am Samstag heiratet, baten die Odenkirchener um eine Verlegung der Partie. „Schenken werden sie uns deswegen aber sicherlich nichts“, erwartet der Düsseldorfer Trainer Harald Becker ein umkämpftes Spiel.

Doch mit zwei Siegen in Folge im Kreispokal und in der Meisterschaft will der MSV seinen Lauf fortsetzen. „Die Stimmung ist gut“, bekennt Becker zufrieden. Vor dem Derbysieg gegen den RSV warteten seine Jungs seit Mitte November auf einen Erfolg in der Landesliga. Am Dienstagabend habe seine Mannschaft nach dem Training noch zusammengesessen und gegrillt. Fehlen wird am Freitagabend noch einmal Makuntima Ntuku nach seiner Roten Karte beim 2:1-Triumph im Pokal bei Sparta Bilk.