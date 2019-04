Landesliga : MSV schöpft nach dem Derbysieg neue Hoffnung

Im Landesliga-Duell ­zwischen dem MSV und dem RSV blockt Ilyas Azzarouali El Hayali den Pass des Rathers Jonas Schneider (links). Foto: Horstmüller. Foto: rp/HORSTMUELLER GmbH

Nach 14 Spielen ohne Sieg gewinnt der MSV Düsseldorf das Derby gegen den Rather SV. Zwei Punkte fehlen zum rettenden Ufer.

Was für ein Lebenszeichen des MSV in der Fußball-Landesliga! Ausgerechnet im Stadtderby gegen den Rather SV endete die Negativserie von 14 Spielen ohne Sieg – und wie. Mit 4:1 gewann das Team von Trainer Harald Becker das Nachbarschaftsduell und meldete sich damit im Kampf um den Klassenerhalt mehr als eindrucksvoll zurück. Für Becker war es zugleich der erste Sieg als MSV-Trainer im zwölften Spiel. Und nebenbei gelang dem MSV noch die Revanche für die 3:5-Niederlage im Hinspiel.

„Die erste Hälfte war bärenstark“, analysierte Becker, „zur Pause hätte es noch höher stehen können.“ Nach einem Freistoß erzielte Sanghyeok Jeong das frühe 1:0. Einen Pfostentreffer von Tayfun Uzunlar nutzte Michael Kijach und staubte zum 2:0 ab. Kurz vor der Pause baute der MSV durch „schön herausgespielte Tore“ (Becker) von Jeong und Kijach die Führung auf 4:0 aus.

„Wir waren in der ersten Hälfte nicht auf dem Platz“, ärgerte sich ein bedienter Rath-Trainer Andreas Kusel nach dem Spiel, „da waren wir total unterlegen, hatten tausend Fehlpässe, die der MSV dann auch genutzt hat. Wir sind zurecht mit einem 0:4 in die Kabine gegangen.“

Nach der Halbzeit reagierte Kusel mit einem Dreifachwechsel auf den desolaten Auftritt seines Teams. Die Gastgeber verwalteten die klare Führung und schonten ihre ohnehin schwindenden Kräfte nach dem Kreispokalspiel vom Donnerstagabend. „Mit dem Gegentor wurden wir für diese Nachlässigkeit bestraft“, analysierte Becker. Robert Körber markierte den Rather Ehrentreffer zum 4:1. In Gefahr geriet der Heimerfolg jedoch nicht mehr.

„Wir kamen nach der Pause ein bisschen besser raus, aber es fehlte uns die Durchschlagskraft und vor allem auch der Wille, das Spiel noch zu drehen“, fasste der Rather Coach den zweiten Durchgang zusammen. „Es war ein geschenkter Tag. Zum Glück sind wir mit 40 Punkten schon so einigermaßen durch.“

Durch den Sieg kletterte der MSV auf den 16. Platz und hat das rettende Ufer weiterhin in Sichtweite. Nur zwei Punkte fehlen auf den TSV Meerbusch II auf dem 15. Platz. „Wenn wir so weiterspielen, dann mache ich mir keine Sorgen um den Klassenerhalt“, schaute der MSV-Coach nach dem Derbysieg optimistisch in die nähere Zukunft: „Wir haben den Bock endlich umgestoßen und nun alles in der eigenen Hand.“

In vier der fünf ausstehenden Saisonspielen trifft der MSV auf direkte Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib, so schon am Freitagabend (20.15 Uhr) auswärts beim Tabellen-13., der SpVg Odenkirchen, der fünf Punkte mehr auf dem Konto hat. Zudem geht es für die Becker-Elf noch gegen den FSV Vohwinkel Wuppertal (17.), die SSVg Heiligenhaus (12.) und den VfB Solingen (11.).