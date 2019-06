Fußball-Oberliga : Abstieg – SC West im tiefen Tal der Trauer

Im wichtigsten Spiel der Saison fehlt den Oberkasselern die Überzeugung. Sie verlieren mit 1:3 gegen die Turu.

Sechs Derbys in Folge hat der Fußball-Oberligist SC West für sich entschieden und der Turu damit eine lange Leidenszeit beschert. Doch mit einem folgenreichen Sieg revanchierten sich die Oberbilker für diese Negativserie. Denn während die Turu-Spieler nach dem 3:1-Erfolg einen Jubelkreis bildeten und den Schlachtruf „Derbysieger“ in Richtung Himmel trällerten, saßen die Oberkasseler tief erschüttert am Boden. Teils waren die Köpfe in den Händen vergraben, teils starrten fragende Blicke in die Leere. Die Linksrheinischen wurden am letzten Spieltag vom ETB Schwarz-Weiß Essen (9:1 gegen den VfB Speldorf) abgefangen und sind abgestiegen.