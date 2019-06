Fußball-Landesliga : Rath gewinnt den Sommerkick

In der Partie gegen den FC Remscheid ist die Luft raus. Die Kusel-Elf siegt mit 1:0.

Nach dem Liga-Ausklang stehen nun einige freie Tage an, ehe die Vorbereitung auf das letzte Saisonspiel beginnt. Am Pfingstmontag (16.30 Uhr) trifft der Rather SV im Kreispokalfinale auf den Stadt- und Ligarivalen MSV. „Ich hoffe, dass wir da noch mal die zweite Luft bekommen und uns für das Jahr belohnen“, sagte der Rather Trainer mit dem Blick voraus. Zugleich wird das Team von Coach Kusel im Endspiel auch auf Revanche aus sein für die jüngste 1:4-Niederlage gegen den MSV vor wenigen Wochen in der Liga. Mit dem Pokalerfolg könnte der Rather SV auf eine rundum gelungene Spielzeit blicken.