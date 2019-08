Pferdesport : Außenseiterin gewinnt Preis der Diana

Mit der dreijährigen Stute Diamanta als Siegerin hatte bei der 161. Auflage des Rennens kaum jemand gerechnet.

Pferderennen leben davon, dass man nicht weiß, wie sie ausgehen. Der Henkel-Preis der Diana, das wichtigste Rennen der Rennsaison in Grafenberg, war von vornherein eine offene Angelegenheit, doch mit Diamanta, die nach 2200 Metern als Erste die Ziellinie galoppierte, war nun wirklich nicht zu rechnen. Die Besitzer der dreijährigen Stute, Julia und Gregor Baum aus Hannover, waren gar nicht erst angereist, sie erfuhren in ihrem Urlaubsdomizil auf Sylt vom größten Erfolg als Rennstallbesitzer.

Nicht unmöglich, dass er im kommenden Jahr sogar der erste Jockey am Stall von Markus Klug wird. Der attestierte dem Reiter ein „Traumrennen, doch hatte Diamanta auch mit der Startbox eins eine ideale Lage. Die letzten Leistungen konnten auch so gar nicht stimmen.“

Aufregung gab es gleich am Start, denn nach wenigen Galoppsprüngen trennte sich Ismene von ihrem Jockey Filip Minarik, galoppierte ohne Reiter stets an der Spitze mit. „Ich habe einen Filmriss, weiß gar nicht, was passiert ist“, sagte Minarik später, verblieb aber unverletzt. Die reiterlose Ismene war aber ein stetiger Unruheherd, einfach war es nicht für die anderen Jockeys. Am Berg startete Andrasch Starke auf der Favoritin Durance einen Vorstoß, war auch kurz an der Spitze, doch konnte der Angriff von Diamanta nicht abgewehrt werden. Am Ende musste Durance mit Naida auch noch eine weitere Außenseiterin vorbei lassen, es gab nur Rang drei für die 50.000 Euro nachgenannte Stute, deren Besitzer, das ostwestfälische Gestüt Ebbesloh, exakt diese 50.000 Euro brutto als Preisgeld bekamen. Trainer Peter Schiergen war mit dem Ritt von Andrasch Starke nicht ganz einverstanden. „Er hat zu früh angegriffen“, meinte er, den zweiten Platz hätte er wohl halten können.