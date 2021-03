Galopp : Andrasch Starke reitet hoffnungsvollen Dreijährigen

Mitfavorit Andrasch Starke ist beim Saisonauftakt im Krefelder Stadtwald dabei. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Krefeld Acht Galopprennen mit Derbyaspiranten finden zum Saisonauftakt statt. Die Krefelder Pferde haben durchaus Chancen. Die Corona-Pandemie verhindert den Sonntagsausflug der Turffans.

Von Peter Kamp

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit geht am Sonntag der Renntag im Krefelder Stadtwald über die Bühne. Aufgrund der Covid 19-Schutzverordnung sind wie schon im November 2020 keine Zuschauer auf der Galopprennbahn zugelassen. Vor Ort sein werden nur Jockeys, Trainer, Pferdepfleger und Funktionäre. Zusätzlich darf je startendem Pferd ein Besitzer auf dem Rennbahngelände dem Geschehen beiwohnen.

Die acht Rennen können über mehrere Livestreams weltweit verfolgt werden, zum Beispiel auf der Homepage unter www.krefelder-rennclub.de. Die ersten fünf der acht Prüfungen werden über den französischen Rennsportkanal Equidia live nach Frankreich übertragen, können von dort auch bewettet werden.

Hoffnungsvolle Dreijährige, mit Fokus auf dem Deutsche Derby Anfang Juli in Hamburg, stehen in den ersten beiden Rennen im Blickpunkt. Über 1400 Meter führt die Auftaktprüfung, in der Champion-Trainer Henk Grewe den im letzten Jahr bereits zweimal platzierten New Kid in Town sattelt. Der Hengst hat Stalljockey Andrasch Starke im Sattel. Championjockey Bauyrzhan Murzabayev reitet für seinen neuen Arbeitgeber Peter Schiergen Gestüt Park Wiedingens Hengst Dibujaba, der nach Form kaum zu schlagen sein wird. Auch eine halbe Stunde später sieht es nach einem Erfolg für das Kölner Team aus, da sich Liban im letzten Jahr als sehr talentiertes Pferd präsentierte. Doch seine Gegner sind nicht ohne. Dabei mit dem von Freiherr Christian von der Recke trainierten Lionheart auch ein frischer Sandbahnsieger aus Dortmund. Aber auch Quality Time (Grewe/Starke) und Burkan (Marco Klein/Tommaso Scardino) haben im letzten Jahr schon gute Leistungen gezeigt.

Mit zehn Pferden kommt im 3. Rennen das kopfstärkste Feld an den Start. Krefelder Interessen vertritt der von Erika Mäder im Stadtwald trainierte Power Bullet. Der siebenjährige Wallach, im Besitz der Krefelder Medizinerin Nina Sanders, war in diesem Jahr bereits mehrfach auf der Dortmunder Sandbahn im Einsatz. Im zweiten Ausgleich III des Tages könnte das Leichtgewicht Worrick zum Zuge kommen. Der von Markus Klug in Köln-Heumar auf Röttgen trainierte Kamsin-Sohn ist ein Halbbruder der beiden Derby-Sieger Windstoß und Weltstar. Sein stärkster Gegner dürfte in der von Peter Schiergen trainierten No Waltz zu sehen sein, aber auch der 9jährige Northern Rock, der in seiner Karriere schon über 120.000 Euro eingaloppiert hat, muss erst einmal geschlagen werden.

Durch Night Rider, den Hans Blume im Stadtwald trainiert, könnte das 7. Rennen in Krefeld bleiben. Während der Wintersaison war der im Besitz von Gina und Christoph Holschbach stehende vierjährige Wallach bereits zweimal erfolgreich. Im Sattel sitzt in Leon Wolff einer der besten deutschen Nachwuchsreiter.

Auch in der letzten Tagesprüfung um 14.55 Uhr kommt, mit der von Mario Hofer trainierten Stute Gypsy Music, ein chancenreiches Pferd aus der Krefelder Trainingszentrale an den Start. Auch hier setzt man auf Leon Wolff, dem in der noch jungen Saison auf der Dortmunder Sandbahn bereits vier Siege gelangen. „Auf Sand hat Gypsy Music so ein wenig die Lust verloren“ erklärt Mario Hofer. „Ich hoffe auf Gras läuft es wieder besser.“

Für die Galopprennen am Sonntag in Krefeld (Beginn: 10:45 Uhr) gibt die renntechnische Leiterin des Krefelder Rennclubs Bianca Wagner folgende Tipps:

Tagestipp:

1. R. Nr. 5 Dibujaba (B. Murzabayev)

3 Sieger:

1. R. Nr. 5 Dibujaba (B. Murzabayev)

6. R. Nr. 2 No Waltz (L. Wolff)

8. R. Nr. 2 Gypsy Music (L. Wolff)

3 gute Platzchancen

2. R. Nr. 6 Lionheart (Fr. A. v.d. Troost)

3. R. Nr. 4 Power Bullet (J. Bojko)

6. R. Nr. 7 Worrick (M. Pecheur)

Außenseiter des Tages

4. R. Nr. 4 Magaca Ciise (T. Scardino)

Zweierwette

1. R. Nr. 5 Dibujaba (B. Murzabayev) - Nr. 1 New Kid In Town (A. Starke)

Dreierwette