Football : Panther chancenlos

Auch unter Coach Tim Johnson zeigen die Panther keinen Aufwärtstrend und bleiben in der GFL ohne Punkt.

(mjo) Niemand hat ernsthaft damit gerechnet, dass sich die Panther gegen den Tabellendritten Dresden Monarchs die ersten Punkte der Saison holen. Und so war die 7:38 (0:14/0:14/0:10/7:0)-Niederlage am zehnten Spieltag der German Football-League keine Überraschung. Die Düsseldorfer hatten nicht den Hauch einer Chance, lagen schon zur Pause mit 0:28 zurück. Dass die Sachsen am Ende „nur“ 31 Punkte mehr auf ihrem Konto hatten, lag daran, dass sie mit Beginn der zweiten Hälfte das Spiel lockerer angingen und vorwiegend die zweite Garde auf das Feld schickten.