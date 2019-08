Fußball : RSV prüft die Elf von Inka Grings

Die Rather treffen am Sonntag im Pokal auf den Straelener SV.

(dm) Mit verstärktem Kader startet der Rather SV am Sonntag (15 Uhr, Wilhelm-Unger-Straße) in die neue Saison: In der ersten Runde des Niederrheinpokals empfangen die Schwarz-Weißen Regionalliga-Absteiger SV Straelen mit Ex-Nationalspielerin Inka Grings an der Seitenlinie. Sechs Tage später geht es in der neuen Landesliga erstmals um Punkte: Am 10. August (16 Uhr) tritt der RSV zum Stadtderby bei Aufsteiger Schwarz-Weiß 06 an. „Wir wollen direkt zu Beginn die notwendigen Punkte holen, um uns im oberen Tabellendrittel festzusetzen“, sagt Coach Andreas Kusel. „Ich bin guten Mutes, weil wir in der Breite gut aufgestellt sind“. Die Mannschaft sei auf allen Positionen doppelt besetzt. Neu verpflichtet wurden für die Abwehr Rene Üffing (VfL Rhede) und Pascal Wenders (SG Unterrath), für das Mittelfeld Hiromasa Inoue (VfB Speldorf), Lejs Zenuni (Germania Ratingen) und Daniel Harrer (SG Unterrath) sowie für den Sturm Alexandros Kiprizlis (SSVg. Velbert). „Die Neuen haben sich sehr gut integriert“, äußert ein zufriedener Trainer, „es ist direkt aufgefallen, dass wir nicht nur gute Fußballer, sondern auch gute Charaktere dazubekommen haben.“ Mit dem neuen Kader verfüge er über eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. „Der Kader hat sich verbessert.“ Einen Unterschied stellt Kusel insbesondere in der Offensive fest. „Wir haben dort jetzt Spieler mit einer ganz anderen Qualität.“ Deswegen gelte es auch, das System entsprechend umzustellen, um die Offensivabteilung richtig in Szene zu setzen.