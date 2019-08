Basketball : ART Giants: Quadre Lollis auf den Spuren des Vaters

(faja) Pünktlich zum Start in die Vorbereitung präsentieren die ART Giants mit Quadre Lollis Jr. einen weiteren hoffnungsvollen Zugang. In der abgelaufenen Spielzeit überzeugte der 24-Jährige Lollis Jr. bereits mit 18,2 Punkten und 6,9 Rebounds pro Partie in der College-Liga NSAA.

Er wurde von der National Association of Intercollegiate Athletics mit der „All-American Honorable Mention“ ausgezeichnet. Der aus Indianapolis stammende Basketballer gilt als flexibler Guard, der auch auf den Positionen unter dem Korb eingesetzt werden kann. Eingefleischten Giants-Fans ist der Name ein Begriff, denn sein gleichnamiger Vater ging in der Saison 2011/12 als 39-Jähriger für die Düsseldorfer auf Korbjagd. Lollies Jr. fällt in der ProB unter die „Local-Player-Regelung“. Denn: In der Zeit, als Papa Lollis bei Alba unter Vertrag stand, ging Lollis Jr. mehrere Jahre lang für Alba Berlins Nachwuchsteams auf Korbjagd. Headcoach Jönke freut sich auf die Verstärkung. „Wir sind sehr froh, dass wir einen Spieler gefunden haben, der so vielseitig einsetzbar ist. Er kann auf den Guard-Positionen spielen, aber auch größere Spieler verteidigen.“ Der Spieler selbst ist gespannt auf seine neue Aufgabe. „Mein Vater hat mir schon einiges über Düsseldorf erzählt. Er sagt, es ist eine der schönsten Städte in ganz Deutschland.“