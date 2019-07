Radsport : Zweimal Gold für Düsseldorfer Radsport-Talent

Die 14-jährige Sina Temmen von der SG Radschläger wird überraschend Deutsche U15-Meisterin.

Sina Temmen (SG Radschläger) hat sich selbst überrascht. „Damit habe ich absolut nicht gerechnet“, meint die 14-Jährige Radsportlerin. Was sie so verblüfft, sind die beiden Meistertitel, die das Radsporttalent bei der deutschen U15-Meisterschaft auf der Albert-Richter-Bahn in Köln einfuhr. Im Omnium, dem Radsportmehrkampf bestehend aus Punktefahren, 100-Meter-Zeitfahren mit fliegendem Start, 500 -und 2000-Meter-Einerverfolgung sowie Ausscheidungsfahren, und im Madison (Zweier-Mannschaftsfahren) war sie stärker als alle Konkurrentinnen. Den Madison-Titel erradelte Temmen zusammen mit Isabell Oepen (Pulheimer SC) „Die beiden Titel motivieren mich sehr. Jetzt will ich noch härter trainieren, um demnächst in den deutschen U17-Nationalkader aufgenommen zu werden“, so Temmen.