Rasen-Radball : Rasenradballer werden Deutsche Vize-Meister

(mjo) Als Titelverteidiger reisten die Akteure des RMSV Düsseldorf zum zweitägigen Turnier um die Deutsche Meisterschaft im Rasen-­Radball nach Roth-Bernlohe in Nordbayern. Eine Wiederholung des Triumphes gelang den Sportlern aus der Landeshauptstadt nicht, aber mit mit dem zweiten Platz und der Silbermedaille waren Kapitän ­Simon Kolender, Axel, Kirner, Sven Kühn, Jens Frädrich, Marius Herrmanns, Timo Belling, Daniel Endroweit und Julia Wolf doch zufrieden.

Vielleicht wäre sogar wieder der erste Platz möglich gewesen, wenn sich Sturm-Regisseur Endroweit nicht in der ersten Partie bei einem Sturz so schwer verletzte, dass er ins Krankenhaus musste und nicht weiter spielen konnte. Am Ende des Turniers standen für die Düsseldorfer vier Siege und nur eine Niederlage gegen den neuen Titelträger RKB Bamberg-Gaustadt aus Bayern zu Buche. Für eine Überraschung sorgte der RMSV, als er in der letzten Begegnung gegen Niederseifersdorf mit der sonstigen Kunstfahrerin Julia Wolf eine Frau im Sturm ihres Sechser-Team aufbot. „Weibliche Radballerinnen sind selten“, sagte Ehren-Präsident Werner Schmitt zu dem Einsatz der jungen Düsseldorferin.