Galopp : Seriensieger Night Rider strebt den fünften Sieg an

Die Galopprennen in Krefeld finden erneut ohne Zuschauer statt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Beim Großen Preis der SWK im Krefelder Stadtwald gibt es neun Rennen, die mit insgesamt 40.000 Euro dotiert sind. Für Wetter besonders verlockend ist die Viererwette, wo 20.000 Euro winken.

Von Peter Kamp

Beim Großen Preis der SWK, dem Dr. Busch-Memorial, wird am Samstag (ab 13 Uhr) auf der Krefelder Stadtwald-Rennbahn der große Frühjahrsklassiker für die dreijährigen Spitzenpferde entschieden. 40.000 Euro beträgt die Gesamtdotierung dieser über 1.700 Meter führenden Gruppe-III-Prüfung, die nach Qualität und Quantität keine Wünsche offenlässt.

Unter den elf Dreijährigen befinden sich mit Best of Lips (Trainer Andreas Suborics/Jockey Lukas Delozier) der Sieger des Preis des Winterfavoriten und mit Mythico (Jean-Pierre Carvalho/Maxim Pecheur), der in Krefeld im November das Herzog von Ratibor-Rennen im Stadtwald gewann, gleich zwei gestandene Gruppe-Sieger im Starterfeld.

Das größte Aufgebot stellt Champion-Trainer Henk Grewe, der gleich vier Pferde satteln wird. Stalljockey Andrasch Starke reitet Surin Beach und somit den Sieger des letztjährigen Münchener Auktionsrennens. Sagamore wird von Rene Piechulek geritten, für den frischen Sieger Night Ocean wurde Martin Seidl verpflichtet und Kir Royal geht unter Michael Cadeddu ins Rennen.

Die weiteren Starter sind Lord Charming (Peter Schiergen/Bauyrzhan Murzabayev), Wintermond (Peter Schiergen/Sibylle Vogt), Domstürmer (Bohumil Nedorostek/Adrie de Vries), Timotheus (Axel Kleinkorres/Eduardo Pedroza) und Kings of Leon (Waldemar Hickst/Marco Casamento). Das SWK Dr. Busch-Memorials wird als fünftes Rennen um 15.05 Uhr gestartet.

In der „Wettchance des Tages“ gibt es in der Viererwette eine Garantieauszahlung von 20.000 Euro. Wer also die ersten vier Pferde in der richtigen Reihenfolge voraussagt und dabei der einzige ist, der das schafft, bekommt garantiert 20.000 Euro oder sogar noch mehr. Sollten mehrere den richtigen Tipp haben, wird das Geld unter diesen aufgeteilt.

Nur wenige Meter zur Rennbahn hat zu diesem Rennen der von Hans-Albert Blume im Stadtwald trainierte Seriensieger Night Rider zurückzulegen. Viermal seit dem zweiten Weihnachtstag konnte der Wallach die Rennbahnen als Sieger verlassen. Auch ein fünfter Sieg ist dem Blume-Schützling durchaus zu zutrauen.

Die Farben des Krefelder Züchter und Besitzer Randolf Peters trägt der von Henk Grewe trainierte Numerion im Ausgleich II über 2.050 Meter. In der zweiten Tagesprüfung sattelt Stadtwald-Trainerin Erika Mäder Fantastic Vision. Die gut gezogene Stute gibt auf der Heimatbahn ihr Jahresdebut. Für Erika Mäder startet zudem Northern Fairy. Hans-Albert Blume ist mit Aktion und Zeo in weiteren Rennen mit guten Chancen am Start.