Kultur in Düsseldorf : Schauspielhaus erhält 500.000 Euro Förderung vom Bund

Kultur in Düsseldorf

Düsseldorf Das Geld kommt aus dem Programm „KulturInvest“ und ist für eine konkrete Maßnahme gedacht, die das Schauspielhaus jetzt angehen will. Politiker von SPD und CDU lobten die Förderung.

Das Düsseldorfer Schauspielhaus erhält 507.000 Euro aus Bundesmitteln als zusätzliche Förderung. Das beschloss der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags in dieser Woche. Das Geld kommt aus dem Programm „KulturInvest“, das für Kultur-Investitionen gedacht ist wie Bau-, Sanierungs- und Ausstattungsmaßnahmen. In Düsseldorf soll es konkret in den Ausbau der Kommunikationsanlagen fließen.