Nach Marktwerte-Update : Das sind Fortunas neue wertvollste Spieler

Update Düsseldorf Das Portal „transfermarkt.de“ veröffentlicht geschätzte Marktwerte der Zweitliga-Spieler. In dieser Woche wurden neue Updates veröffentlicht. Auch Fortuna war davon betroffen. Welche Spieler nun die beiden wertvollsten Düsseldorfer Profis sind.

War Fortuna nach der enttäuschenden vergangenen Saison in der Zweiten Liga eine der große Marktwert-Verlierer, wurden nach dem befriedigenden Start in die neue Spielzeit einige Marktwerte angepasst. So wurde beispielsweise der Dawid Kownacki von 1,5 Millionen Euro auf zwei Millionen Euro aufgewertet. Damit ist er gleichzeitig – gemeinsam mit Leihgabe Michal Karbownik – der wertvollste Düsseldorfer Profi im Kader und löst damit Khaled Narey ab, der den Klub im Sommer in Richtung Paok Saloniki verlassen hat.