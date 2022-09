Bildung in der Landeshauptstadt : So setzt der Lehrermangel die Düsseldorfer Schulen unter Druck

Wenn es personell eng wird, springt auch Schulleiter Holger Thrien kurzfristig ein, damit die Kinder im Klassenverband bleiben können. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf An vielen Schulstandorten in Düsseldorf helfen Seiteneinsteiger und Vertretungskräfte aus. Bewerber mit regulärer Qualifikation gibt es häufig nicht. Was das für den Schulalltag bedeutet.