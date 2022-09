Verkehr in Düsseldorf : Ärger in Unterrath wegen Leihrollern und E-Scootern

In Unterrath an der Ecke Kalkumer/Unterrather Straße werden Roller und Scooter wild geparkt. Foto: Hans-Dieter Budde/RVDU

Düsseldorf Die Miet-Fahrzeuge sorgen besonders rund um die Düsseldorfer Altstadt und Innenstadt seit längerem für Streit. Auch in Unterrath regt sich nun Protest.

Scooter, E-Roller und andere Leih-Fahrzeuge werden in Unterrath immer mehr zum Streitthema. Die Beschwerden und Anfragen rund um die Roller hätten in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen, beklagt der Unterrather Reichsheimstätten-Verein in einem Brief an die Bezirksvertretung 6.