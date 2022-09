Off-Räume in Düsseldorf : Ein neuer Kulturraum an der Kö 106

Roland Ermrich kann das alte China-Center zumindest bis Ende des Jahres nutzen, hofft aber, dass er an der Kö 106 sogar noch Karneval feiern kann. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Der Verein „Düsseldorf Vielfalt erleben“ zeigt in dem einstigen China Center an der Kö wie eine gelungene Zwischennutzung geht. Am Freitag wird eine Ausstellung mit Immendorff-Schülern eröffnet.