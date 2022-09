Veranstaltungen in Düsseldorf : Erster „Königs-Stammtisch“ beim Oktoberfest in Niederkassel

Ungewöhnliches Transportmittel zum Oktoberfest: Das Königspaar Alexander und Jill Kenderdine ist bereit. Foto: privat

Düsseldorf Mehr als 2000 Besucher werden bei dem Fest unter der Theodor-Heuss-Brücke erwartet. Die Zügel bei der Organisation hält Stefanie Bessert in der Hand.

Endlich wird in Niederkassel wieder Oktoberfest gefeiert. „Die Enttäuschung nach den Absagen 2020 und 2021 war groß. Gut, dass das Fest jetzt wieder da ist. Wir haben die ganze Zeit darauf hin gefiebert“, schildert Stefanie Bessert die Vorfreude. Sie gehört seit gut zehn Jahren als Kassiererin dem Vorstand des St. Sebastianus Schützenvereins in Niederkassel an und wird wegen ihres anhaltenden Engagements für dieses am Freitag, 8. Oktober, stattfindende Fest unter der Theodor-Heuss-Brücke scherzhaft „Miss Oktoberfest“ genannt. „Unser Oktoberfest ist ein Highlight für alle Besucher, manchmal kommen sie sogar aus München. Und sie sind zu 98 Prozent in Tracht gekleidet, Dirndl oder Lederhosen. Ich bin für die komplette Organisation verantwortlich, muss mich um Sanitäter, Security, Sponsoring, Hotelunterkünfte oder Stromzufuhr kümmern. Deshalb gilt für die Vorbereitungen ‚nach dem Oktoberfest ist vor dem Oktoberfest‘“, erklärt Stefanie Bessert.

Und das Regimentskönigspaar Alexander und Jill Kenderdine stellen auch im Namen des Vorstands fest: „Wir sind sehr glücklich, bei Stefanie alles in guten Händen zu wissen. Sie ist eine Miss ohne Krone, aber mit vielen Pflichten.“ Große Hilfe kommt aus dem zehnköpfigen Team, das aktiv mitarbeitet. Das tut auch der gesamte junge Vorstand: „Dort ist das Thema Oktoberfest auf viele Schultern verteilt. Stefanie hat den Hut auf und koordiniert. Alle anderen arbeiten ehrenamtlich mit.“

Um dem Oktoberfest eine besondere Note zu verleihen, wird es in diesem Jahr einen „Königs-Stammtisch“ geben. „Das ist in Düsseldorf bisher einmalig. Wir werden die Königspaare aus den anderen Stadtteilen einladen“, freut sich der Niederkasseler König Alexander. Er wird um 19 Uhr traditionell das Fass anstechen: „Es ist echtes Wies’n-Bier, eingeflogen aus München.“ Und wenn es dann „o’zapft is!“ heißt, geht’s richtig los: Mit Schunkelliedern und aktuellen Hits sorgt die Power-Band „Albfetza“ für Stimmung. „Die heizen richtig ein. Die Leute wollen feiern und tanzen. Trotzdem: Ein bisschen Netzwerken bei Gesprächen an der Theke ist auch dabei“, so Bessert.

Ihr und dem Team ist es wichtig, dass sich alle wohlfühlen: „Wir versuchen, jeden Wunsch zu erfüllen.“ Zum Service gehört eine traditionelle Aktion, die sich unmittelbar dem Fest anschließt: „Am Zelt fahren Bollerwagen vor, in denen die gesamten Fundsachen verstaut und von drei, vier Schützen durchs Dorf in eine Garage gezogen werden. Am nächsten Tag werden die Fundsachen fotografiert und wird nachgefragt, wer etwas verloren hat.“