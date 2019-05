Interessenverband Kö-Anlieger : „Die Kö ohne Autos funktioniert nicht“

Düsseldorf Peter Wienen ist Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Kö-Anlieger. Der Kaufmann besitzt mehrere Wohn- und Gewerbeimmobilien. Seit Jahren erlebt er die wachsende Bedeutung Düsseldorfs als Einkaufs-, Event- und Kongress-Stadt.

Peter Wienen Nein, daran glaube ich nicht. Und wir werden auch alles tun, um solche Tendenzen zu verhindern. Die Kö würde so nicht funktionieren, außerdem sind alle Luxusstraßen in Europa bisher mit dem Automobil zu erreichen.

Wienen Das Auto gehört in der Innenstadt und vor allem auf der Kö zum Einkaufserlebnis. Allerdings, das ist unser Grundsatz, in einem vernünftigen Miteinander mit allen anderen Verkehrsteilnehmern. Der Architekt der Kö-Galerie, Walter Brune, hat neulich der RP in einem Interview gesagt, das Auto sei die beste Einkaufstasche. Und damit hat er Recht.

Umstrittener Verkehrsversuch : Was man zum Start der Umweltspuren in Düsseldorf wissen muss

Wienen Wer in Düsseldorf einkauft, will seine Einkäufe bequem nach Hause transportieren. Immerhin lässt der Kunde hier durchschnittlich zwischen 250 und 400 Euro pro Einkauf. Wenn Sie bei Wempe eine Rolex kaufen, fahren Sie dort nicht mit dem Rad hin.

Wienen Das sind doch nur Ausnahmen. Die meisten kommen sehr gezielt, fahren in eines der Parkhäuser, gehen bummeln und fahren wieder nach Hause. Die wollen zwar gerne sehen und gesehen werden, aber nicht im Auto, sondern lieber in einem der Straßencafés oder beim Flanieren.

Wienen Nein. Nach meiner Einschätzung war es ein Fehler, den Verkehrsverlauf auf der Königstraße umzudrehen, also vom Martin-Luther-Platz Richtung Königsallee. Wir haben bei der Stadt schon angefragt, ob man das nicht wieder ändern kann, also den Autos wieder zu erlauben, von der Kö Richtung Martin-Luther-Platz abzubiegen. Das würde vor allem auf der Blumenstraße die Lage entscheidend verbessern. Dort stehen jeden Vormittag mehrere Lieferwagen und blockieren einen Fahrstreifen. Außerdem hat der Einzelhandel auf der Königstraße dort seit der Umkehrung starke Umsatzeinbußen hinnehmen müssen.

Wienen Auf keinen Fall. Versuchen Sie sich das doch mal vorzustellen – diese Allee in ihrer vollen Breite nur für Fußgänger. Das sind riesige Freiflächen, die muß man erst einmal bespielen. Es gibt Aussagen von Experten, wonach reine Fußgängerzonen auf keinen Fall breiter sein dürfen als rund zehn Meter, sonst wirken sie sehr schnell leer. Außerdem lieben die Düsseldorfer nach unseren Erfahrungen die Kö so wie sie ist – weil sie als Allee buchstäblich den Freigeist verkörpert und sie kurz genug ist, um sie zu Fuß bequem von oben bis unten zu erlaufen.

Wienen Wir haben das Problem mit dem Oberbürgermeister angesprochen und begrüßen E-Ladestationen auf der Königsallee. Wir haben vor einiger Zeit die Idee eines E-Mobilitäts-Concours mit Modepräsentation und Gastronomie für den kommenden Sommer an die Stadt herangetragen. Das hätte Düsseldorf keinen Cent gekostet, denn die großen Auto-Konzerne hatten Interesse, das zu unterstützen. Wir wollten den Firmen die Möglichkeit geben, ihre E-Modelle und ihre Visionen für die Zukunft zu präsentieren. Leider hat das OB-Büro das abgelehnt – weil man im vorgeschlagenen Zeitrahmen ein „Fahrradrennen für Jedermann“ veranstalten will. Wir finden das sehr schade. Dabei werden große Events auf der Kö von sehr vielen Menschen besucht – wie der Bücherbummel und das Gourmet-Festival zeigen.

Der Kö-Bogen hat nach Ansicht einiger Kaufleute die Kaufkraft in seine Richtung gezogen, in Teilen auch weg von der Kö.

Wienen Ja, das stimmt. Das hängt damit zusammen, dass sie ihren Auftritt an der Kö als sehr hohen Werbewert sehen. Diese Adresse macht sich gut in Anzeigen, daher passt man sich an. Es gab auch Geschäfte, die zuerst an der Kö waren, dort erfolgreich wurden und dann um die Ecke zogen, weil sie die Kö-Werbung nicht mehr brauchten. Die Schuhmarke Geox ist ein solches Unternehmen. Früher Kö, heute Schadow Arkaden.