Tuning in Düsseldorf: Polizei kontrolliert hochmotorisierte Fahrzeuge

Düsseldorf Die AG Tuning der Düsseldorfer Polizei hat die Tuning-Szene in der Stadt erneut ins Visier genommen. Bei den Kontrollen in der Innenstadt haben die Polizisten etliche Verstöße festgestellt.

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilt, hat sie ab Freitagnachmittag auffälliger Fahrzeuge in der Düsseldorfer Innenstadt kontrolliert. Fünf Fahrzeuge sind demnach aus dem Verkehr gezogen worden. Einer der Fahrer sei ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen.

Ein anderer Fahrer beschleunigte am Martin-Luther-Platz mit seinem Mercedes CLS so sehr, dass einige Fußgänger zur Seite ausweichen mussten. Die Polizisten in Sichtweite schien der Fahrer nicht gesehen zu haben. Die Einsatzkräfte haben das Fahrzeug kurz verfolgt, eingeholt und der Fahrer samt Auto zur Kontrollstelle gebracht. An dem Mercedes wurden einige unzulässige technische Veränderungen festgestellt, der Wagen wurde sichergestellt.