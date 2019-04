Umstrittener Verkehrsversuch : Was man zum Start der Umweltspuren in Düsseldorf wissen muss

Was man zum Start der Umweltspuren in Düsseldorf wissen muss

Die rechte Spur der Merowingerstraße in Richtung Innenstadt wird zur Umweltspur. Das Linksabbiegen in die Karolingerstraße bleibt trotzdem erlaubt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Montag, 11 Uhr, geht die erste Umweltspur in Betrieb. Die neue Regelung sorgt bei vielen Autofahrern für Unsicherheit. Wir beantworten die häufigsten Fragen.

Woher verlaufen die Spuren? Auf der Merowingerstraße in Bilk wird zwischen Südring und Ludwig-Hammers-Platz (kurz vor dem Bahnhof Bilk) in Richtung Innenstadt die Umweltspur eingerichtet. Auf der Prinz-Georg-Straße in Pempelfort wird in beiden Richtungen eine Umweltspur zwischen Moltkestraße und Bagelstraße markiert. Beide Strecken sind rund 500 Meter lang. Für Autos verbleibt damit eine der beiden Spuren pro Richtung.

Wann gehen die Spuren in Betrieb? Die Bilker Spur geht am Montag, 11 Uhr, in Betrieb, die in Pempelfort am Dienstag.