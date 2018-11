Anlieger kämpfen für Autos auf der Kö in Düsseldorf

Düsseldorf Der Widerstand gegen eine Königsallee als Fußgängerzone wächst in Düsseldorf. Oberbürgermeister Thomas Geisel will eine Lösung im Konsens, aber die Dominanz des Autos soll auf jeden Fall verringert werden.

Die Kö-Anlieger lehnen die Einrichtung eines Autoverbots auf der Kö rundweg ab. Dies haben sie Oberbürgermeister Thomas Geisel in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Peter Wienen, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Königsallee, berichtete auf der Mitgliederversammlung am Mittwoch, Geisel habe versprochen, nichts gegen den Willen der Einzelhändler zu unternehmen. Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW, kündigte andernfalls harten Widerstand an. Geisel betonte am Abend, ein Konsensmodell suchen zu wollen. Die Händler sollten überlegen, ob dauerhaft 50 Prozent des öffentlichen Straßenraums durch Autos blockiert sein müsse. Er brachte einen „shared space“, also einen geteilten Raum auch mit Fußgängern, ins Gespräch. Den Park-Such-Verkehr sieht er dauerhaft nicht auf der Kö. Weitere Experten untermauerten die Ansprüche der IG Kö, die weitere Zukunftspläne diskutierte. Die wichtigsten Infos:

Verkaufsoffene Sonntage In Kürze soll es ein Spitzengespräch von Einzelhandel, Stadt, Kirchen und Verdi zu verkaufsoffenen Sonntagen geben. Der Handel möchte eine Linie mit der klagefreudigen Gewerkschaft finden. So sind zwar jetzt acht Sonntagsöffnungen erlaubt, für 2019 gibt es aber nur vier Anmeldungen, die die notwendigen starken Anlässe bieten – was entscheidend ist für die Rechtssicherheit der Genehmigung. Geplant sind der 20. Januar (Messe Boot), der 17. März (ProWein), 20. Oktober (K-Messe) sowie der 8. Dezember (Weihnachtsmarkt). Auch dieses Jahr soll es noch eine Sonderöffnung geben, und zwar am 9. Dezember. Zur Boot ist ein „Late Night Shopping“ am 25. Januar in Vorbereitung.