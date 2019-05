Besondere Messe : Der koptische Papst zu Besuch in Düsseldorf

Düsseldorf Tawadros II., koptischer Patriarch von Alexandrien und Papst des Stuhls des heiligen Markus, kam nach Düsseldorf und weihte die Bunkerkirche für die St.Maria-Gemeinde in einer feierlichen Zeremonie ein. Damit ist sie nun an die koptisch-orthodoxe Gemeinde übergeben.

Tawadros II. , koptischer Patriarch von Alexandrien und Papst des Stuhls des heiligen Markus, weihte die Kirche für die St. Maria-Gemeinde in einer feierlichen Zeremonie. „Ein wunderschönes Gefühl und eines der höchsten Ehren, die der Papst uns zuteil werden ließ“, sagt Gemeindemitglied Yustina Soliman . „Aber auch eine gewisse Erleichterung, dass es nun endlich geklappt hat“, ergänzt ihre Schwester Marina Merkel . „Es war das letzte Bisschen, was noch gefehlt hat, um unsere Gemeinde zu vervollständigen.“ Ursprünglich war die Einweihung der Bunkerkirche bereits im Herbst 2017 vorgesehen gewesen, doch der Papst musste damals seinen Besuch kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen. Entsprechend bezeichneten Merkel und Soliman die Vorbereitungen auf diesen besonderen Tag bereits als „routiniert“.

Hunderte Mitglieder und Gäste der auf 4000 Angehörige angewachsenen Gemeinde waren zusammengekommen. In einem ersten Akt weihte der koptische Papst Altar und Taufbecken mit Chrisamöl, ehe er die neugeborenen Mitglieder der Gemeinde taufte. Stellvertretend als Dank für das Entgegenkommen der katholischen Kirche überreichte Tawadros dem Kölner Weihbischof Rolf Steinhäuser eine Ikone als Geschenk und klärte ihn über die Bedeutung der fünfstündigen Liturgie auf. „Die Länge des Gottesdienstes symbolisiert die Beziehung des Menschen zu Gott, die eine sehr lange und innige ist“, sagte der Papst in seiner per Dolmetscher ins Deutsche übersetzten Rede und erklärte den 11. Mai zum jährlichen Festtag der koptischen Gemeinde. Während seiner Predigt schloss er die orthodoxen Glaubensgenossen, die insbesondere im koptischen Ursprungsland Ägypten zunehmend Repressalien ausgesetzt werden, in seine Gebete ein. Christian Gerges betonte noch einmal den „großen Akt der Nächstenliebe und Brüderlichkeit“, den die Katholiken mit der Schenkung der Bunkerkirche vollzogen hatten.