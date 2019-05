Schnupperkurs beim Kanuclub : Die ersten Versuche auf dem Rhein

Nach ein wenig Eingewöhnung können die Anfänger ihre Kanus selbstständig auf dem Rhein navigieren. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Wikinger Kanufreunde paddeln normalerweise im Wildwasser. Für einen Schnupperkurs haben sie sich jedoch in die Buchten des Rheins begeben, um Anfängern zu zeigen, dass die Fortbewegung auf dem Wasser gar nicht so einfach ist – und sehr viel Spaß macht.

„Zum ersten Mal in einem Kanu zu sitzen, ist ein bisschen, wie zum ersten Mal Auto zu fahren“, erzählt Andreas Huber den Neulingen auf dem kühlen Wasser des Rheins. Es gebe viele verschiedene Bewegungsabläufe, auf die man sich gleichzeitig konzentrieren müsse. „Am Anfang ist das schwer, doch mit der Zeit geht es in Fleisch und Blut über“, verspricht Huber.

Er selbst ist seit zehn Jahren Mitglied bei den Wikinger Kanufreunden, einem Wassersportverein in Himmelgeist. Etwa 60 Mitglieder zählt der Verein, die sich regelmäßig zum Training auf dem Rhein und anderen Gewässern in der Umgebung treffen – und auch weitere Fahrten unternehmen, etwa in die Alpen oder nach Frankreich, um dort die besten Stromschnellen zu finden.

Info Paddeln lernen bei den Wikinger Kanufreunden Kurse Es gibt weitere Kurse im Juni und Juli, Beginn ist der erste Montag im Monat. Die Teilnahme kostet 30 Euro für vier Termine. Sommercamp Am 23. bis 25. August gibt es ein Sommercamp, in dem Kinder das Kanufahren lernen können. Kontakt Anmeldung auf www.wikinger-kanufreunde.de oder per Mail an Andreas Huber: wanderwart_wikinger_kanufreunde@gmx.de

Um ihre Liebe zum Wildwasser zu verbreiten, suchen die Wikinger vom Rhein neue Vereinsmitglieder. Im Mai, Juni und Juli findet je ein vierwöchiger Schnupperkurs statt. Fünf Anfänger wagten sich am vergangenen Montag zum ersten Mal auf den Rhein. Die Temperatur ist alles andere als sommerlich, doch das Paddeln strengt an – selbst im ruhigen Wasser zwischen den Landzungen. „Vom Ufer aus sieht das immer so leicht aus, oder?“, ruft Andreas Huber den Neulingen zu, als diese sich mit ihren Booten ungewollt drehen und überall hinfahren, nur nicht dorthin, wohin sie wollen. Nach und nach kriegen die Teilnehmer am Schnupperpaddeln den Dreh aber raus – zumindest so weit, dass sie die vorgegebenen Ziele mit ein paar Umwegen erreichen. Links und rechts von ihnen sausen die Vereinsmitglieder durchs Wasser und geben Tipps. „Man paddelt nicht mit den Armen, sondern mit der Hüfte“, sagt einer.

Auch wenn es bei den Wikinger Kanufreunden verschiedene Disziplinen gibt, die meisten der Vereinsmitglieder schwärmen doch für die rasante Fahrt auf dem Wildwasser. Dafür fahren sie am Wochenende regelmäßig weite Strecken, denn das natürliche Wildwasser, das Düsseldorf am nächsten ist, findet sich im Städtchen Monschau in der Eifel. Und die beste Zeit zum Wildwasser-Fahren ist der Winter, wenn die Flüsse viel Wasser führen.

„Da muss man schon etwas abgehärtet und outdoor-affin sein“, sagt Andreas Huber. Wer das abkönne, finde im Wildwasser-Kanufahren aber einen actionreichen Sport für jede Altersklasse, der nicht nur die Fitness fördere, sondern auch einzigartige Blickwinkel auf die Natur am Ufer ermögliche.

Bis die Teilnehmer des Schnupperpaddelns in Ruhe die Umgebung genießen können, dürften noch ein paar Trainingsstunden nötig sein. Unter Anleitung von Andreas Huber und dem Rest der Kanufreunde lernen sie, wie man Hüfte, Rücken und Beine zum Lenken des Bootes einsetzen kann und in welche Richtung man sich bei einer Kurve lehnen sollte – und in welche auf gar keinen Fall, da man sonst zu kentern droht. Trocken bleibt man selbst bei ruhigem Wasser nicht, aber entsprechende Kleidung verhindert, dass es zu kalt wird. „Im Grunde gehen wir immer aufs Wasser“, erzählt Huber, „bei Regen, Schnee oder Hitze. Nur bei Gewitter hat man da natürlich nichts verloren.“