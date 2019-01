Bessere Luft für Düsseldorf: Noch mehr Schiffe sollen mit Landstrom versorgt werden

Düsseldorf Die Hotelschiffe, die in Düsseldorf anlegen, nutzen oft ihre Dieselmotoren, um Strom zu erhalten. Das soll sich an vielen Stellen ändern. Jetzt hat die Politik dafür weitere Weichen gestellt.

Seit Längerem beschäftigt sich die Verwaltung deshalb mit dem Thema Landstrom und hat den Bereich vom Altstadtufer bis zur Theodor-Heuss-Brücke bereits genauer unter die Lupe genommen und neue Verträge geschlossen. Eine erste Landstromversorgung ist an der Oberkasseler Brücke betriebsbereit, an zwei weiteren Stellen stehen die Arbeiten vor dem Abschluss. Zwischen Heuss-Brücke und Messe müssen an vier von sechs Plätzen Stromversorgungen hergerichtet werden. An den beiden anderen Plätzen gibt es schon eine Stromversorgung, beziehungsweise ist die Einrichtung einer solchen bereits vertraglich festgehalten und wird bald umgesetzt. Mit den Betreibern der vier anderen Plätze würden Verträge mit der Verpflichtung zur Landstromversorgung ausgearbeitet, heißt es. Dass dies technisch auch umsetzbar ist, dafür muss die Netzgesellschaft Düsseldorf sorgen.