Neues Album von Tord Gustavsen: Norwegisches Piano-Trio spielt im Goethe-Museum

Zurück zu den Wurzeln heißt es für Tord Gustavsen, einer der erfolgreichsten Jazzpianisten Norwegens.

Der Schlagzeuger Jarle Vespestad ist für Gustavsen ein echter Bruder im Geist: „Wir haben schon früh in den Balladen unser Gefühl für Mikro-Timing entdeckt. Jarle kann so zurückgenommen grooven und so leise spielen, dass alle Klangfarben des Klaviers zu hören sind. Und unser Bassist Sigurd bringt ganz selbstverständlich Folkmelodien in die Musik und lässt uns noch stärker an diese Wurzeln anknüpfen“, sagt Gustavsen. Er möge es, Dinge zu analysieren und aufzuschlüsseln. „Aber zuallererst geht es mir darum, mit meiner Musik die Menschen so anzurühren, wie ich von Musik angerührt werden möchte. Das ist für mich der eigentliche Sinn hinter dem, was ich mache: berührt zu sein und andere zu berühren.“