Umwelt: Schiffe werden mit Landstrom versorgt

Düsseldorf Hotel- und Kreuzfahrtschiffe mussten bisher auch im Liegen den Motor laufen lassen, um wichtige Funktionen an Bord aufrechtzuerhalten. Das verursachte Emissionen, die nun verringert werden sollen.

Die Anlegestellen für Hotel- und Flusskreuzfahrtschiffe am Rhein in Düsseldorf sollen komplett mit Landstrom versorgt werden, um die Emissionen der Schiffe zu verringern. In einem ersten Schritt ist jetzt die Anlagestelle der „Bonner Personen Schiffahrt“ an der Oberkasseler Brücke entsprechend ausgestattet worden. Die Bauarbeiten dafür hatten Anfang des Jahres begonnen.