Garath: Lebensgeschichten für die Nachwelt

Garath Susanne Hamerski schreibt ehrenamtlich die Erinnerungen älterer Menschen, wie die von Helga Blankenstein, auf.

Lebensschätze bergen, so nennt Susanne Hamerski ihr ehrenamtliches Hobby. So sitzt sie im Esszimmer von Helga Blankenstein, denn die 81-Jährige schenkt ihr diese Schätze, Erinnerungen an über 80 Lebensjahre. Jahrzehnte voller schwieriger, turbulenter, fröhlicher und zufriedener Lebensschätze. Dass die beiden sich erst im November 2018 kennenlernten, lässt die gegenseitige Vertrautheit kaum vermuten.

Seinerzeit machte sich Susanne Hamerski bei der Mit-Mach-Zentrale für ein Ehrenamt schlau. Und das sollte natürlich zu ihrem Talent passen. „Da stolpert ich über das Projekt der Geschichtenschreiber des Arbeitersamariterbundes (ASB)“, erklärt die 58-Jährige. „Meine Deutschlehrerin sagte schon damals zu mir‚ dass wenn jeder so gut Briefe schreiben könne wie ich, ihr nicht bange sei“, erinnert sich die Sekretärin. Parallel dazu fand Helga Blankenstein einen Artikel in der Rheinischen Post. Der ASB suchte Zeitzeugen, die bereit waren, über ihr Leben zu erzählen.

„Ich habe ein fotografisches Gedächtnis und erinnere mich an Erlebnisse ab meinem dritten Lebensjahr“, sagt die 81-Jährige. Ihr Arzt habe ihr empfohlen, alles aufzuschreiben, was sie bewegt. Mit Susanne Hamerski fand Helga Blankenstein ihre Zuhörerin und Schreiberin, die leidenschaftlich Lebensschätze sammelt. „Mich beeindruckt Ihre Haltung und das Gottvertrauen, mit dem Sie durch das Leben gehen“, sagt Susanne Hamerski lächelnd zu ihrer Erzählerin. Auch die Familienkontakte der alten Dame fände sie phänomenal.

Dass sich die zwei inzwischen viele Male trafen, davon zeugt ein dicker Stapel dicht beschriebener Blätter. Hier sind Helga Blankensteins Flucht nach Bayern als Dreijährige, ihre Erlebnisse als Schülerin in drei Bundesländern und ihre jungen Jahre in Garath als Mutter von vier Kindern in Worte gefasst. „Als bei St. Norbert noch ein großer Lehmberg war und der Brot- und der Milchwagen nach Garath kamen“, wirft Helga Blankenstein lachend zu ihrem langen Lebensabschnitt in Garath ein. Die Geschichte endet auf Wunsch von Helga Blankenstein zu dem Zeitpunkt, als ihre vier Kinder erwachsen sind und das Elternhaus verlassen. Nach den Korrekturen ihrer Erzählerin wird Susanne Hamerski das „Rohmaterial“ zu einer Geschichte formen. Die wird dann als Buch gebunden. Und jede der beiden wird ein Exemplar erhalten.