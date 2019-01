Benrath: Schlossnarren-Karnevalströdel ein Erfolg

Benrath/Stadtmitte Beim Karnevalströdel der Schlossnarren gab es am Sonntag allerlei ausgefallene Kostüme zu erwerben.

(rö) Das hatte sich Jochen Scharf, Präsident der Benrather Schlossnarren, nicht in seinen kühnsten Träumen ausgemalt. Zum allerersten Karnevalströdel, der am Sonntag im Henkel-Saal stattfand, gaben sich die Besucher die Klinke in die Hand und das, obwohl drei Euro Eintritt zu zahlen waren.

Doch dafür wurde auch einiges geboten: ein kleines närrisches Programm mit einem Auftritt des Düsseldorfer Prinzenpaares und des Benrather Schlossgrafenpaares und um die 50 Aussteller mit einem breiten Angebot. Und was diese zu bieten hatten, war wahrlich ein Knaller. Weniger ausrangierte Verkleidungen denn phantasievolle Kostümjacken und Kopfbedeckungen. Elke Spanting verkauft beispielsweise mit ihrer Tochter Carla selbstgenähte Narrenkappen. An einem anderen Stand gab es Jacken, die mit allerhand Glitzerkram verziert war.

Doch ein Stand fiel besonders auf. Sabine Herrmann aus Pulheim bei Köln hatte schon vor einigen Jahren die Idee zu ihrer eigenen Karnevalslinie „Frottee Alaaf“. Alte Frottee-Bademäntel aus den 60er und 70er Jahren verwandelt die Textildesignerin inzwischen im siebten Jahr mit viel Aufwand und Liebe in ausgefallene Karnevalsjacken. Für 150 Euro gibt es die passende Kappe im Retro-Muster gleich noch dazu. Der Preis rechtfertigt sich auch dadurch, wenn man weiß, wie viel Arbeit Sabine Herrmann in ihre Stücke steckt. „Es wird auch immer schwieriger, schöne Frottee-Bademäntel aus der Zeit zu finden“, erzählt sie. Hat sie einen entdeckt, wird er umgenäht und aufgepeppt, teilweise mit Pailletten, die sie per Hand anbringt. Ihre Kollektion verkauft sie ausschließlich auf Veranstaltungen wie der am Sonntag. (Kontakt: frotteealaaf@netcologne.de).