Pünktlich zur Karnevalssaison: Haus Gantenberg eröffnet nach elf Monaten wieder

Düsseldorf Jetzt können die „Düsseldorfer Radschläger“ endlich wieder richtig Karneval feiern. Ihre gute Stube „Haus Gantenberg“ kann wieder für Karnevalssitzungen genutzt werden.

(wber) Die Gaststätte im Grünen war im Februar des vergangenen Jahres ausgebrannt. Die Arbeiten, für die die Stadtwerke als Eigentümer zuständig waren, zogen sich ziemlich hin. Radschläger Präsident Günter Korth befürchtete schon, dass er die Session streichen müsste – kein Ausweichquartier. Jetzt ist alles fertig. „Viel schöner als früher“, sagt Korth. Am Sonntag hat er hier seine erste Sitzung.

Ein technischer Defekt hatte vor rund elf Monaten den Brand in der Gaststätte ausgelöst. Die Theke war komplett zerstört, Tische und Stühle voller Ruß, der Raum verraucht. Der Schaden belief sich auf rund 100.000 Euro. Obwohl Wirt Helge Kremer die Renovierungsarbeiten so schnell wie möglich in Angriff nehmen wollte, zog sich die Wiedereröffnung hin: Aus Mai wurde September – und schließlich sogar das neue Jahr.