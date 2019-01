Düsseldorf-Wersten und -Bilk : A46-Tunnel in dieser Woche teilweise gesperrt

Die A46 in Düsseldorf-Wersten zwischen den Tunneln mit Blick auf den Uni-Tunnel. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf In den beiden A46-Tunneln in Düsseldorf müssen in dieser Woche Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Daher kommt es in vier Nächten zu Verkehrsbehinderungen.

Der Landesbaubetrieb Straßen-NRW führt in mehreren Nächten in dieser Woche Arbeiten an den Beleuchtungsanlagen des Wersterner und des Universitätstunnels durch. Dabei kommt es jeweils von 20 bis um 5 Uhr in den Anschlussstellen Düsseldorf-Wersten und -Bilk sowie in den beiden A46-Tunneln zu Verkehrsbehinderungen.

Montagnacht (14./15.1.) ist in Richtung Neuss neben dem rechten Fahrstreifen auch die erste Ausfahrt der Anschlussstelle Düsseldorf-Wersten und die Ausfahrt der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk gesperrt. Die Umleitung für die Sperrungen ist über die Anschlussstelle Neuss-Uedesheim ausgewiesen.

Dienstagnacht (15./16.1) sind die beiden Überholfahrstreifen in Fahrtrichtung Neuss gesperrt, nur ein Fahrstreifen steht dann zur Verfügung. Die Anschlussstellen sind nicht betroffen.

Mittwochnacht (16./17.1.) sind in Richtung Wuppertal neben dem rechten Fahrstreifen auch von 0.30 bis 4.30 Uhr kurze Sperrungen der Auffahrten Düsseldorf-Wersten und -Bilk in Richtung Wuppertal vorgesehen. Umleitungen hierfür werden ebenfalls ausgewiesen.

Donnerstagnacht (17./18.1.) werden die vorläufig letzten Wartungsarbeiten durchgeführt. Dann sind die beiden Überholfahrstreifen in Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt, nur ein Fahrstreifen steht zur Verfügung. Die Anschlussstellen sind nicht betroffen.

(csr)