Lesung im Schumann-Saal: Szenen einer langjährigen Ehe

Mariele Millowitsch und Walter Sittler lesen aus dem Buch „Alte Liebe“ im ausverkauften Schumann-Saal.

Wenn sich an einem Sonntag innerhalb von fünf Stunden 1600 Menschen auf den Weg machen, um einer Lesung zu lauschen, muss entweder der Autor eine Suggestivkraft entfalten oder der Interpret. Im Robert-Schumann-Saal kam am vergangenen Wochenende wohl beides zusammen. Mariele Millowitsch und Walter Sittler lasen aus dem Buch „Alte Liebe“, 2009 verfasst von den in Freundschaft getrennten Eheleuten Elke Heidenreich und Bernd Schroeder. Weil diese Ausgabe der Reihe „Zweiklang“ mit dem berühmten TV-Traumpaar aus der Serie „Nikola“ sofort ausverkauft war, wurde dem üblichen 17-Uhr-Termin ein zweiter um 20 Uhr zugefügt. Die Karten gingen zügig weg, so dass Hausherr Eckart Schulze-Neuhoff seinen Gästen noch am selben Abend eine Neuauflage für die nächste Saison antrug.