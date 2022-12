Europa-Projekt in Düsseldorf Eine kulinarische Reise durch Europa in Düsseldorf

Wie international Düsseldorf ist, zeigt sich auch in den Gerichten, die in der Landeshauptstadt gekocht werden. In dem Buch „So schmeckt Europa in Düsseldorf“ werden 27 Gerichte – aus den 27 EU-Mitgliedsstaaten – vorgestellt. Neben den Rezepten haben die Düsseldorfer Köche auch Besonderheiten aus ihren Heimatländern verraten.