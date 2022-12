Buchvorstellung in Kevelaer Einladung zu „Reise in unser Inneres“ im Solegarten

Ein Buch voller Übungen und Anleitungen, um den Körper zu stärken und Frieden und Harmonie zu finden „Glücklich und dankbar habe ich nun mein Buch „Der Atem – Eine Reise in unser Inneres“ in der Hand“, freut sich die Buchautorin Beate Wargalla. In diesem Buch hat die Autorin ihre langjährigen Erfahrungen als Atemtherapeutin – vor allem auch in den Atemtherapiekursen in der Lungenfachklinik Moers – niedergeschrieben. Vorgestellt wird das Buch von ihr höchstpersönlich am 17. Dezember im Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob, denn welcher Ort würde besser passen? Die Präsentation ist öffentlich, alle sind dazu eingeladen.