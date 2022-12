Proteste in Düsseldorf Am Samstag elf Kundgebungen und Demos – aber bislang nur kleine

Düsseldorf · Ukraine-Krieg und eine verbrecherisches Regime in Iran: Das wirkt sich in der Demo-Hauptstadt Düsseldorf aus. Dadurch verursachte Verkehrsbehinderungen in der Vorweihnachtszeit halten sich bislang jedoch in Grenzen.

08.12.2022, 05:15 Uhr

Proteste gegen das iranische Regime finden derzeit häufig statt. Foto: Marc Ingel