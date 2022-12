Debütroman von Wegberger Autorin Magische Bande begibt sich auf mittelalterliche Abenteuerreise

„Es gibt ein Zitat von George R. R. Martin: ‚A reader lives a thousand lives‘“, zitiert die freie Autorin Elisabeth Huber-Janclas und betont ihre Leidenschaft für das Fantasy-Genre: „Ich finde das spannend, weil es noch mal andere Möglichkeiten eröffnet. Man kann an Orte reisen, die man sonst nicht bereisen kann. Fantasy beflügelt mich.“ So wundert es nicht, dass die 30-jährige Autorin, Lehrerin und Mutter nicht nur gerne selbst durch Fantasy-Geschichten reist, sondern auch eigene Romane schreibt. Fünf Jahre lang hat sie ihr Herzblut in ihre eigene Erzählung fließen lassen. In diesem Jahr war es dann so weit: Der erste Band „Blutsbrüder“ ihrer Trilogie „Die Chroniken von Pangea“ ist unter ihrem Pseudonym Sam O‘Neill über den Self-Publishing Verlag Books on Demand (BoD) erschienen.