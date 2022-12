Gastronomie geplant am Urdenbacher Rheinufer Grünes Licht für das Ausflugslokal Rheinbude ?

Wäre Hans-Günther Oepen nicht von jeher ein Optimist, dann hätte er das Gastronomie-Projekt „Rheinbude“ am Rheinufer in Urdenbach bestimmt schon längst beerdigt: „Seit Beginn des Krieges in der Ukraine galoppieren die Preise davon, vor allem im Bausektor. Investoren mit einem schlechteren finanziellen Background hätten schon ein Fiasko erlebt“, ist sich der Hotelier sicher, der das operative Geschäft seines Designhotels „Stage 47“ an der Graf-Adolf-Straße 47 inzwischen seinen Kindern überlassen hat.