Ukraine-Krieg Düsseldorfer Caritas liefert erneut 1500 Hilfspakete an Czernowitz

In Messehalle 8 b sind am Dienstagnachmittag freiwillige Helfer damit beschäftigt, rund 1500 Pakete für Czernowitz zu packen. Organisiert wird die Hilfsaktion von der Caritas, die bereits im Sommer gute Erfahrungen machen konnte. Damals halfen 1200 Freiwillige dabei, insgesamt 10.000 Pakete zu verpacken – allerdings in vielen Schichten zu jeweils drei Stunden über mehrere Tage hinweg.