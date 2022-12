Baumpflanzungen in Düsseldorf 5000 neue Bäume für den Kalkumer Forst

Die Stadt wirbt mit dem Slogan „ZusammenWachsen“ für weitere Baumspenden. Mit diesen können sich Unternehmen und Privatpersonen für das Grün in Düsseldorf engagieren - ob im Stadtwald, an Straßen oder in den Parks und Grünanlagen. Wie das geht, erklärt die Stadt auf der neuen Internetplattform www.duesseldorf.de/zusammenwachsen. „Wir haben noch einiges vor und wollen die Natur unterstützen“, sagt Schmitz. So plant die Stadt, insgesamt 10.880 Forstpflanzen in den kommenden Monaten in den städtischen Forstrevieren zu pflanzen.