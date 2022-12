CD-Projekt an der rekonstruierten Urdenbacher Schöler-Orgel Eine Hommage an das Musikantenviertel

In seiner musikalischen Hommage an das Musikantenviertel hat Blarr Stücke von 20 von ihnen auf einer CD mit einer Lauflänge von 68:31 Minuten aufgenommen. Und natürlich saß der Organist dann an dem Instrument, das er seine dritte Orgel-Liebe nennt: Die in der evangelischen Kirche in Urdenbach stehende Schöler-Orgel. Wie Blarr auf diese besondere Idee kam: „Es lohnt sich, einmal zu prüfen, ob in einer anderen deutschen Stadt an so viele Musiker, genauer, an so viele Komponisten per Straßennamen erinnert wird. Einige Namen berühmter Klassiker – Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Wagner und der Düsseldorfer Norbert Burgmüller – findet man in der Innenstadt verstreut. Aber 30 andere Meister sind dicht versammelt hier im Süden. Dabei fällt auf, dass die Zeitspanne von 1550 bis 1951 reicht. Das sind – von der Renaissance bis an die Schwelle der Neuen Musik – ziemlich genau 400 Jahre.“