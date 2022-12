Beschwerden von Flüchtlingshelfern in Düsseldorf Ausländerbehörde reagiert auf Kritik

Dieser Vorstoß kommt bei den Flüchtlingshelfern gut an, sagt Jürgen Pfister, der seit sechs Jahren am Welcome Point in Eller Geflüchtete berät und die offenen Briefe verfasst hat. Ihm reicht die Stellungnahme der Stadt dennoch nicht weit genug. So geht die Behörde auf einen zentralen Kritikpunkt gar nicht ein: die sichtbare Zuständigkeit und Ansprechbarkeit der Mitarbeiter. So kennen die Antragsteller den Namen und die dienstliche Mailadresse der zuständigen Sachbearbeiter nicht, bemängeln die Ehrenamtlichen. Antworten seien anonym, direkte Nachfragen unmöglich und funktionierten nur über ein Kontaktformular.