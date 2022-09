Düsseldorf : Ehrenamtler kritisiert Arbeit der Ausländerbehörde

Die Ausländerbehörde in Düsseldorf. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf In einem offenen Brief macht ein ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer erneut auf vermeintliche Missstände in der Behörde aufmerksam. Bereits seit Beginn der Corona-Pandemie kam es hier zu einem Terminstau.

Zum wiederholten Mal steht die Ausländerbehörde in der Kritik – ein ehrenamtlicher Flüchtlingsberater hat einen offenen Brief an die Behörde gerichtet mit dem Kopf „Die Ausländerbehörde Düsseldorf – ein Amt zur lntegrationsverhinderung?“.

Jürgen Pfister, der seit sechs Jahren am Welcome Point in Eller Geflüchtete berät, hat den Brief verfasst und bemängelt darin, dass Betroffene zum Teil monatelang auf Verlängerungsanträge für Aufenthaltstitel und Fiktionsbescheinigungen warten müssten, Anträge auf Arbeitserlaubnisse ohne Begründung abgelehnt oder nicht bearbeitet und rechtskräftige Bescheide des Bundesamts für Migration und Integration nicht umgesetzt würden. Als Folge würden Sozialleistungen eingestellt, Betroffene verlören ihre Jobs oder könnten erst gar keine Beschäftigung aufnehmen.

Pfister zufolge handele es sich dabei um ein „Organisationsversagen der Ausländerbehörde“, das unter anderem in der Intransparenz der Strukturen, fehlender Ansprechbarkeit der Mitarbeiter, Kommunikationsverweigerung und mangelnder Kundenorientierung begründet sei. Mit Ausländerbehörden anderer Kommunen habe er solche Erfahrungen nicht gemacht, schreibt der ehrenamtliche Flüchtlingshelfer.