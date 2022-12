Haan Jubiläums-Ehrenamtskarte NRW auch für Haan

Zusätzlich fördert die Stadt Haan seit 2002 alle vier Jahre in einer besonderen Veranstaltung den „Tag der Ehrenamtler“. Hierzu werden ca. 400 Ehrenamtler aus den Haaner Vereinen eingeladen.Doch die Pandemie hat verhindert, dass Sportlerehrung und Ehrenamtstag durchgeführt werden konnten. In Haan gibt es ein großes Potential an ehrenamtlich Tätigen. Herbert Raddatz schätzt, dass sich in mehr als 150 Vereinen und Organisationen rund 2500 Bürger engagieren.