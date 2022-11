Gebührensatzung in Haan Bei der Straßenreinigung wird manches neu

Ist die Winterwartung der Fahrbahn übertragen, so sind bei Schnee- und Eisglätte gekennzeichnete Fußgängerüberwege, Querungshilfen über die Fahrbahn oder Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Kreuzungen oder Einmündungen jeweils bis zu Mitte der Fahrbahn (abstumpfend) zu streuen. Wo es an Straßen keine Gehwege gibt, müssen Gehstreifen am Fahrbahnrand in 1,50 Meter Breite freigehalten werden. Zeitlich definiert ist die Winterdienstpflicht von 7 bis 20 Uhr an Werktagen beziehungsweise von 9 bis 20 Uhr an Sonn- und Feiertagen. Schnee muss auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges abzulagern oder notfalls auf dem Fahrbahnrand, dass Fußgänger- und Fahrverkehr möglichst wenig behindert werden. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf die Straße geschafft werden.